哈通社8月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月5日，星期二

8月5日是阳历一年中的第217天，离全年的结束还有148天。

世界各国/地区节日：

世界红绿灯日 红绿交通信号灯1914年8月5日首次安装使用。这一天，美国交通信号公司在俄亥俄州克利夫兰市东105街和欧几里德大道的十字路口安装了第一个电力交通信号灯系统。系统使用红色和绿色灯，在灯的颜色即将变化时，蜂鸣器发出会发出蜂鸣声提醒。警察和消防站在紧急情况下可以对信号进行控制。

克罗地亚感恩节 每年8月5日为克罗地亚感恩节。克罗地亚共和国是一个位于中欧、地中海和巴尔干半岛交会处的单一议会共和制国家，首都与最大城市为萨格勒布。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1997年 哈萨克斯坦驻华大使馆在北京举行纳扎尔巴耶夫总统著作《时代交汇》中文版介绍仪式。

2008年 根据总统令，首都阿斯塔纳伊希姆区正式成立。

2011年 阿斯塔纳举行集安组织成员国武装力量加密部门领导人会议。

2013年 阿斯塔纳市开设信息评估中心。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于批准《亚美尼亚加入欧亚经济联盟议定书》的法案，该议定书于2014年12月23日签署。

2018 年 «Chilik 农民»项目在伦敦年度最佳社会经济项目提名中获得企业社会责任卓越奖。

2019年 阿斯塔纳市第一医院多发伤和内修复科主任 鲁斯兰·布塔耶夫发明了一种独特的接骨板。

2020年 亚洲游泳冠军维塔利·胡迪亚阔夫横渡伊塞克湖，创下新的世界纪录。游泳距离为56公里，水温为18-19度。最大深度为523米。游泳时间为13小时18分钟。

2021年 俄罗斯伏罗涅什空军学院开设了以著名飞行员、苏联英雄、空军少将塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫名字命名的教室。

2022年 哈萨克斯坦国际象棋运动员比比萨拉·阿萨乌巴耶娃荣获“2021年亚洲最佳女棋手”称号。