8月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

30个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 467.71（-1.93坚戈），外汇交易总额为3.1522亿美元（-9088.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:466.30坚戈，最高报价为1:469.20坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.89（-0.80坚戈），外汇交易总额为26.9万欧元（-50.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:538.47坚戈，最高报价为1:541.55坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.7475（-0.0742坚戈），外汇交易总额22.8195亿卢布（-3.3393亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7252坚戈，最高报价为1: 5.7750坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.1898（-0.4596坚戈），外汇交易总额6102.2万元（-9263.7万元）。交易过程中，最低报价为1:69.1220坚戈，最高报价为1:69.4610坚戈。