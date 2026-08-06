8月6日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了8月6日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 467.71（-1.93坚戈），外汇交易总额为3.1522亿美元（-9088.9万美元）。交易过程中，最低报价为1:466.30坚戈，最高报价为1:469.20坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.89（-0.80坚戈），外汇交易总额为26.9万欧元（-50.6万欧元）。交易过程中，最低报价为1:538.47坚戈，最高报价为1:541.55坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:5.7475（-0.0742坚戈），外汇交易总额22.8195亿卢布（-3.3393亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:5.7252坚戈，最高报价为1: 5.7750坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:68.1898（-0.4596坚戈），外汇交易总额6102.2万元（-9263.7万元）。交易过程中，最低报价为1:69.1220坚戈，最高报价为1:69.4610坚戈。