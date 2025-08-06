哈通社8月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月6日，星期三

8月6日是阳历一年中的第218天，离全年的结束还有147（闰年则还有148）。

世界各国/地区节日：

国际电影节日 1932年08月06日最早的国际电影节威尼斯国际电影节创办，这是世界上第一个国际电影节，被誉为国际电影节之父。

牙买加独立日 每年8月6日是牙买加的独立日，1962年8月6日牙买加从英国殖民统治权力下获得独立性。

世界反核武器日 8月6日是世界反核武器日。1945年8月6日和8月9日两枚原子弹分别落在了日本的广岛和长崎，那是人类首次遭遇核武器的袭击。

玻利维亚独立日 每年8月6日玻利维亚独立日。玻利维亚位于南美洲中部，内陆国。东北与巴西为界，东南毗邻巴拉圭，南邻阿根廷，西南邻智利，西接秘鲁。属温带气候。1825 年 8 月 6 日宣布独立，为纪念解放者玻利瓦尔取名玻利瓦尔共和国，后改为现名。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2010年 韩国大邱广域市启动“阿拉木图文化周”活动。

2012年 哈萨克斯坦田径运动员奥尔加•雷帕科娃在伦敦奥运会女子三级跳项目中获得金牌。

2014年 纳扎尔巴耶夫对巴甫洛达尔州进行工作视察。

2014年 纳扎尔巴耶夫召开政府扩大会议并宣布重组政府内阁。

2018年 哈萨克斯坦男子和女子国际象棋队在伊朗哈马丹举行的亚洲国家国际象棋杯上获得两金两银八铜。

2021年 为永远纪念萨丽达特·哈尔别阔娃对哈萨克斯坦卫生事业的杰出贡献，全国卫生发展中心以其名字重新命名。

2021年 中亚国家元首协商会议在土库曼巴什市举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦总统出席了会议。