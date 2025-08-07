哈通社8月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月7日，星期四

8月7日是阳历一年中的第219天（闰年是第220天），离全年的结束还有146天。

世界各国/地区节日：

科特迪瓦独立日 科特迪瓦，全名为科特迪瓦共和国，是位于西非的国家，东接加纳，南临几内亚湾，西及利比里亚和几内亚，北邻马里、布基纳法索。科特迪瓦于1960年8月7日获得独立。

哥伦比亚博亚卡战役日 1819年8月7日南美解放者玻利瓦尔领导的起义军在博亚卡桥截击并击溃西班牙殖民军，为起义军攻占波哥大开辟了道路。此役是哥伦比亚争取独立斗争的转折点。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1995年 阿拉木图市电影之家举行影片《阿拜》的介绍仪式。

1998年 土耳其首都安卡拉举行阿拜公园揭幕仪式。

2005年 阿拉木图市共和国演出厅举行热伊姆别克巴图鲁诞辰300周年阿肯弹唱会。

2006年 西哈州博尔勒县发掘出属于公元前6-5世纪的历史文物。

2013年 卡拉干达市政府成立反恐委员会。

2016年 哈萨克斯坦代表队在第三届MMA亚洲综合格斗锦标赛夺得7个亚洲冠军金腰带中的5个，并赢得了2枚银牌。

2018年 哈萨克斯坦艺术家库图别克·扎卡波夫个人音乐会《大草原之旋律》在比什凯克吉尔吉斯国家艺术博物馆举办。

2018年 荣获多个国际知名赛事奖项德阿斯塔纳歌剧院首席独舞演员巴赫提亚尔·阿达姆詹首次在罗马斯波莱托剧院的露天舞台上，出演了二十世纪杰出编导罗兰·佩蒂版芭蕾舞剧《少年与死亡》中的男主角。

2020年 哈萨克斯坦著名微型雕刻大师尼古拉·萨维多夫创造了新的世界纪录，在一枚鸡蛋上放置了一千多枚马蹄铁。