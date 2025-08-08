哈通社8月8日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月8日，星期五

8月8日是阳历一年中的第220天 （闰年第221天） ，离全年的结束还有145天。

世界各国/地区节日：

世界猫日 每年8月8日为世界猫日。国际猫猫日于2002年由国际动物福利基金会倡议设立，该日旨在让社会更多的关注猫。

国际登山日 1786年，由Jacques Balmat和Michel-Gabriel Paccard成功登顶西欧的最高峰阿尔卑斯山。阿尔卑斯山是一座位于欧洲中心的山脉，它覆盖了意大利北部边界、法国东南部、瑞士、列支敦士登、奥地利、德国南部及斯洛文尼亚，海拔4,810 米。

奥格斯堡和平日 于1648年签订的《威斯特伐利亚和约》标志着“三十年战争”（Dreißigjähriger Krieg）的结束，也结束了战争期间对新教徒的迫害。为了庆祝这个日子，后来每年的8月8日都是奥格斯堡人欢度节日的时刻。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1998年 阔克舍套市瓦里汉诺夫国家大学为哈萨克著名科学家、教育家、历史学家乔罕•瓦里汉诺夫竖立纪念雕像。

2002年 纳扎尔巴耶夫签署批准《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》。

2011年 美国洛杉矶举行《哈萨克斯坦：照片现象》文化-电影节开幕仪式。

2013年 哈萨克斯坦养老基金储蓄正式成立。

2013年 鞑靼斯坦首府喀山市举行哈萨克著名诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诗集塔塔尔文版首发仪式。

2017年 国家地理频道拍摄关于阿斯塔纳世博会主场馆«光明世界»的纪录片。

2017年 在菲律宾举行的亚洲青少年拳击锦标赛上，哈萨克斯坦队取得了团体总分第一名的优异成绩。

2018年 哈萨克斯坦提出邀请土耳其、阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦共同加入“丝绸之路”签证项目，旨在为游客提供便利。

2018年 为更好地组织和管理朝觐事宜，哈萨克斯坦社会发展部与哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局共同组建了一个14人的朝觐团。

2019年 哈萨克斯坦首个青少年心理支持中心在库斯塔奈市开业。

2021年 立陶宛维尔纽斯成立了该国首个九宫棋联合会。