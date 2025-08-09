哈通社8月9日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

8月9日，星期六

8月9日是阳历一年中的第221天，离全年的结束还有144（闰年则还有145）。

世界各国/地区节日：

南非妇女节 每年的8月9日为南非妇女节，南非各地的妇女纷纷举行各种形式的庆祝活动，要求实现男女平等、结束党派冲突与暴力，保证妇女生存权益，以消除旧南非种族隔离制度造成的根深蒂固的歧视妇女的影响。

世界土著人民日 世界土著人民日1993年是由世界人权大会发起，主题是重视世界各国土著居民的存在，尊重其历史、文化和传统，并保障他们平等生存的权利。1994年12月23日，联合国大会通过了49/214号决议，决定将世界土著人民国际十年期间每一年的8月9日定为世界土著人民国际日。进一步了加强国际合作，有效地帮助各国土著人解决在环境保护、经济发展、教育和医疗等方面所面临的问题。

新加坡国庆日 该节日是为纪念新加坡于1965年8月9日正式从马来西亚联邦独立而设立。在新加坡，每年的8月9日为公休日。自1966年开始，新加坡每年都会在当日举办“国庆庆典”。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 哈萨克斯坦央行国家储蓄库在阿拉木图市举行奠基仪式。

2000年 哈萨克斯坦与联合国教科文组织签署合作备忘录。

2013年 江布尔州开通“西欧-中国西部”运输走廊区域路段。

2016年 国际体育记者协会（AIPS）向哈萨克斯坦体育记者、作家捏斯普·朱尼斯巴耶夫颁发特别奖。

2016年 乌斯卡曼市迎接首批来自中国的团体签证游客。

2017年 阿克莫拉州举行“库玛伊”民族志公园开幕仪式。

2019年 阿斯塔纳国际金融中心与欧亚经济委员会签署了联合行动规划。根据规划，双方将在金融市场监管、保护金融服务消费者和投资者权益、发展金融科技等领域开展合作。

2022年 在土耳其举行的伊斯兰团结运动会上，哈萨克斯坦田径运动员米哈伊尔·利特文在男子400米预赛中以44.94秒的成绩创造了新的全国纪录。

2023年 哈萨克斯坦著名流行歌手迪玛希·库达依别尔艮，在伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰日之际，发起了一项全新网络挑战。