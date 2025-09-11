中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:54, 11 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦8月完成逾4.1万宗住房买卖交易

    哈萨克国际通讯社讯）据国家统计局数据显示，2025年8月，哈萨克斯坦共登记住房买卖交易41,380宗。

    前8个月全国1000万平方米新建住房交付使用
    图片来自：kaizinform.kz

    其中，阿斯塔纳以9,457宗（占比22.9%）位居首位，阿拉木图以8,402宗（20.3%）紧随其后，卡拉干达州则完成2,923宗。交易量最少的是乌勒套州，仅283宗，占全国0.7%。

    在区域增幅方面，杰特苏州（+24.4%）、乌勒套州（+14.6%）和西哈州（+10.2%）增幅明显，而克孜勒奥尔达州（-19%）、突厥斯坦州（-8.6%）和江布尔州（-5.9%）则出现下降。

    多户住宅市场交易量环比增长5%，达到32,853宗，占所有住房销售的近八成。其中一居室最受欢迎，共登记12,734宗。独栋住宅交易8,527宗，环比仅增0.7%。

    数据显示，全国住房价格仍在上涨：

    • 新建住房价格同比上涨11.3%；

    • 二手房价格同比上涨8.8%；

    • 租金价格同比上涨8.5%。

    分地区看，新房价格涨幅最高的是巴甫洛达尔（+25.8%），其次为阿拉木图和克孜勒奥尔达（+15.3%）、以及奇姆肯特（+14.8%）。二手房市场中，阿克托别（+20.2%）和巴甫洛达尔（+17.8%）涨幅领先。租赁市场则以阿克托别（+43.5%）、阔克舍套（+21%）和杰兹卡兹甘（+20.2%）涨幅最高。

    总体来看，今年1—8月，全国住房市场交易量同比增长3%。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 住房
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读