8月住房价格公布：阿斯塔纳新房价格全国最高

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家统计局公布了2026年8月全国各城市住房购买和租赁平均价格数据。

数据显示，全国新建住房平均价格为每平方米62.54万坚戈，二手住房平均价格为每平方米63.52万坚戈。

按此计算，一套面积为40平方米的一居室住房，在新建住宅市场的平均价格约为2500万坚戈，在二手房市场约为2540万坚戈。

全国设施完善住房的平均租金为每平方米5350坚戈。以40平方米住房计算，月租金平均约为21.4万坚戈。

新建住房方面，阿斯塔纳价格最高，平均每平方米74.71万坚戈。阿拉木图以每平方米73.98万坚戈位居第二，阿特劳以每平方米54.64万坚戈位列第三。

新房价格最低的是乌拉尔，平均每平方米33.84万坚戈。其次是阿克托别，为35.65万坚戈；阔克舍套为37.61万坚戈。

二手房市场方面，阿拉木图价格最高，平均每平方米74.95万坚戈；阿斯塔纳为74.04万坚戈；阿特劳以51.92万坚戈位居第三。

在所统计城市中，二手房价格最低的是克孜勒奥尔达，平均每平方米34.51万坚戈。阿克套为35.42万坚戈，塔拉兹为35.44万坚戈。

住房租赁方面，阿拉木图租金最高，平均每平方米6224坚戈。阿斯塔纳为6079坚戈，卡拉干达为5219坚戈。

租金最低的是塔拉兹，平均每平方米2558坚戈。其次是突厥斯坦，为2914坚戈；阿克托别为3381坚戈。