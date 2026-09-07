8月哈萨克斯坦居民提取275亿坚戈养老金用于改善住房条件

（哈萨克国际通讯社讯）2026年8月，哈萨克斯坦居民用于改善住房条件的一次性养老金提取总额达到275亿坚戈，基本与7月持平。Data Hub公布了相关数据。

不过，自2024年6月以来，这一指标仍处于较低水平。研究人员认为，其中一个原因是哈萨克斯坦自2026年6月起调整了养老金储蓄最低充足门槛的计算方式。

哈萨克斯坦统一累积养老基金数据显示，新规实施后，可以动用部分养老金储蓄的居民人数明显减少，但符合条件者平均可提取的超额储蓄金额有所增加。

尽管如此，7月和8月仍有数千人使用了一次性养老金支付。7月1日至8月1日期间，使用人数增加8800人；8月1日至9月1日期间也增加了同样数量。

由于统计口径发生变化，上述数据难以与此前时期直接比较。2026年夏季以前，统一累积养老基金公布的是已执行申请数量，而不是实际领取人数。2025年，平均每月执行申请超过10万份；2026年1月至5月，这一数字约为5.8万份。

从用途来看，7月和8月最主要的养老金提取用途仍是支付购房交易尾款，两个月这一用途均占提取总额的58%。

与此同时，部分未使用资金继续退回统一累积养老基金。8月退回金额约49亿坚戈，7月约为100亿坚戈。

按照规定，如果申请人改变资金使用计划、未按要求提交相关文件，或试图将养老金用于不符合规定的用途，相关资金将被退回。