8月起哈萨克斯坦将迎来哪些重要变化？

（哈萨克国际通讯社讯） 自8月起，哈萨克斯坦将迎来一系列重要政策调整和社会经济变化，包括库鲁尔泰（Құрылтай）选举举行、石油产量提升、“乌迈”（Ұмай）女性住房贷款项目重启、道路交通法规修订，以及土耳其航线加密等。以下为8月份值得关注的主要变化。

库鲁尔泰选举将于8月23日举行

8月份最受关注的事件之一是库鲁尔泰（Құрылтай）选举，将于8月23日举行。

回顾此前，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于7月1日签署《关于任命哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举的总统令》，总统办公厅第一副主任叶尔兰·卡林当天也就此次政治进程发表声明。

卡林表示，今年4月，托卡耶夫总统已公开宣布库鲁尔泰选举将于8月举行，各政党因此拥有充足时间筹备竞选。这将是新宪法生效后举行的首次全民选举，也将为国家政治制度的进一步制度化重构奠定基础。根据新宪法规定，选举结束后，将启动国家主要权力机构的组建工作。

石油日产量将进一步提高

石油输出国组织及其伙伴国（OPEC+）中的哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、阿尔及利亚和阿曼七国决定，自2026年8月起，将石油日产量合计增加18.8万桶。

根据OPEC官方网站公布的配额表，哈萨克斯坦计划于8月份将日产量再增加1万桶，届时全国石油日产量将达到161.8万桶。

与此同时，OPEC+七国还将于2026年8月2日举行下一次会议，就市场形势、减产协议执行情况及补偿机制落实情况进行讨论。

“乌迈”女性住房贷款项目恢复受理申请

面向女性推出的“乌迈”（Ұмай）住房贷款项目将于今年重新启动，并于8月开始受理申请。

住房储蓄银行（Otbasy Bank）董事长拉扎特·伊布拉吉莫娃在社交媒体直播中表示，首批专项资金已经到位。

根据项目规定，申请人须在住房储蓄银行开设存款账户并完成首付款积累。申请对象为具有正式收入且过去6个月持续缴纳强制性养老保险金的女性。

首付款比例方面，大城市最低为房价的20%，其他地区最低为15%。

根据项目安排，申请人最高可申请5000万坚戈住房贷款，贷款期限最长25年。

导游和旅游向导实行新管理规定

哈萨克斯坦旅游和体育部长已签署新的管理规定，自8月1日起正式生效，对导游、讲解员及旅游向导的从业活动进行统一规范。

根据规定，从事上述职业者必须为哈萨克斯坦公民，并须通过eLicense.kz平台提交从业通知。主管部门将在此基础上建立导游、讲解员及旅游向导国家电子名录。

旅游服务须依据与游客签订的合同提供。签约时，游客需提供本人及同行人员相关信息。

此外，导游、讲解员及旅游向导须至少在行程开始前三天，以书面形式向游客说明行程特点，并采取必要措施保障游客安全。

赛加羚羊角销售规则调整

根据哈萨克斯坦生态和自然资源部长于2026年7月22日签署的命令，《赛加羚羊衍生物销售规则》将于8月4日起正式实施。

文件规定，赛加羚羊衍生物包括赛加羚羊角及其加工制品。

今后，相关产品将通过电子竞标方式销售，由主管部门决定销售事项，并确定销售价格、销售数量及评审委员会组成。

作出销售决定后，销售方须在10个日历日内通过国家财产登记门户网站发布竞标公告。

参加竞标者须提交相关材料，并书面承诺：

不在哈萨克斯坦境内销售赛加羚羊角；

自行办理出口所需全部手续并承担相关费用；

向主管部门报告衍生物后续转售给第三方的情况；

将衍生物及其制品流转信息录入本国数字监管系统。

最终报价最高者将获得竞标资格。

道路交通法规将实施多项新规定

自2026年8月25日起，《哈萨克斯坦共和国道路交通法》修订内容正式生效。

根据新规定，65岁以上驾驶人及残障驾驶人须每两年接受一次强制医学检查。

严重违反交通规则的驾驶人将重新参加理论考试。

酒后驾驶处罚进一步加严。即便刑事案件因与受害人达成和解而终止，违法者仍将被吊销驾驶资格8年；未持有驾驶证者，也将在8年内不得取得驾驶资格。

内务部表示，上述修订旨在进一步提升道路交通安全水平，切实保护公民生命健康，并呼吁所有交通参与者严格遵守交通法规，符合条件的驾驶人应按时完成医学检查。

赡养费支付实行专用账户制度

自2026年8月25日起，赡养费（抚养费）将统一汇入专用银行账户。

这一调整依据2026年6月24日通过的相关法律实施，目的是确保赡养费用专款专用，仅用于未成年人或无劳动能力人员的生活保障。

司法部指出，即使尚未开设专用账户，也不意味着支付义务终止。但在受款人提供专用账户信息前，已执行到位的款项将无法划转。

届时，司法执行人员将通知受款人开设专用账户并提交账户信息。待信息提供后，已执行款项将按规定划拨，在此期间形成的欠款仍然有效，不会被免除。

司法部表示，新规定将进一步加强对赡养费受益人合法权益的保护，为未成年人及无劳动能力人员提供更加完善的资金保障。

哈土航线进一步加密

自8月起，哈萨克斯坦与土耳其之间的航空联系将进一步扩大，阿斯塔纳—安卡拉、阿拉木图—安卡拉两条航线航班数量将明显增加。

哈萨克斯坦交通部表示，AJET航空公司将把上述两条航线由每周2班增至每周7班，实现每日执飞。

交通部指出，此举将进一步促进哈萨克斯坦与土耳其之间的商务、经贸及旅游合作。

8月将举办五项大型节庆活动

据哈萨克斯坦旅游和体育部旅游产业委员会介绍，8月份，阿斯塔纳市以及阿特劳州、库斯塔奈州、曼格斯套州和阿拉木图州将举办五项大型旅游节庆活动。

活动包括：