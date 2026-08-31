8月份哈萨克斯坦重要民生食品价格继续保持下降态势

根据最新一周统计结果，重要民生食品价格指数为100.0%。自8月初以来，价格整体下降0.2%。今年以来累计价格指数为101.4%，而去年同期这一指标为107.9%。

由此可见，今年以来重要民生食品价格涨幅一直处于较低水平，较去年同期下降了5倍以上。

当前的积极态势主要得益于新季农产品集中上市。随着蔬菜价格持续下降，整体价格指数得到进一步稳定，也在一定程度上抵消了部分商品价格上涨的影响。

重要民生食品价格的向好走势，也反映在食品通胀数据中。按年率计算，食品通胀率已从去年12月的13.5%降至今年7月底的10.1%。

与此同时，相关工作并不局限于季节性因素。有关部门将重点放在直接影响商品最终价格的因素上，包括中间商、市场交易、运输成本以及生产企业出厂价格等环节。

根据副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼加林的指示，各地区正在对食品市场开展调研。有关方面将对供应链、租赁条件以及终端价格形成机制进行分析，并重点排查过多的中间商环节。

为降低运输成本，目前继续对通过铁路运输的食品实行优惠运价。截至目前，已有50多家企业使用这一优惠政策，累计运输各类农产品3.8万吨。

与此同时，对本土生产企业的支持也在持续推进。针对重要民生食品生产企业，计划将电价下调20%。获得这项支持的企业，需要承担保持出厂价格稳定的对等义务。

此外，有关部门正在重新审视稳定基金的运行机制。政策重点将从单纯采购商品、使用专项资金，转向评估实际效果，即更加关注相关措施对稳定市场价格所发挥的作用。

在此基础上，各类市场稳定措施将根据具体商品和地区实际情况有针对性地实施。同时，进一步加强商品流向追踪，并强化对通过地方社会企业（СПК）拨付资金使用效率的监督。

截至年底，各项工作的重点是保持当前来之不易的良好价格走势，保障食品市场供应充足，并防止价格出现不合理上涨。