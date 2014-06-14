世界最大电视出炉长9米重1吨 可同时收看20个频道（图）

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据国际在线援引英国《每日邮报》报道，英国制造商Titan日前展示出世界最大电视，观看者犹如身临其境。该电视屏幕长达370英寸（9.4米），与足球门差不多大小，价值170万美元（约合人民币1061万元）。

最大电视名为宙斯，长9.4米，高5米，重约1吨，拥有6500万像素。这种电视可通过手势或动作控制，甚至只需眨眼就可更换频道。观看世界杯的球迷可以在电视上看到与真人大小相同的球星比赛，而且清晰度也增加一倍。

此外，宙斯还可以采用"面板形式"工作，即允许观看者同时在屏幕上看20个频道。它也是世界上唯一一台能对室内灯光做出自动反应的电视机，可实时调整亮度和色彩。目前Titan公司仅生产了4台宙斯电视机，其中2台预售给一名英国媒体大亨和戛纳一家酒店。另外两台在正通过网站出售。

Titan公司首席执行官安东尼•甘鸠（Anthony Ganjou）说："我们召集了英国最好的屏幕专家，打造"英国制造"屏幕，其不仅是世界上最大的，而且是最非凡的。"该公司还称，如果觉得价格太贵，他们还提供中端市场定做服务，出售价值25万美元（约合人民币160万元）的电视。

此前，世界上最大的电视是日本松下公司生产的152英寸电视。