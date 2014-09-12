纽约低调纪念9•11事件13周年 奥巴马高调反恐成焦点

哈通社阿斯塔纳电，中新社消息，当地时间9月11日，纽约迎来9•11事件13周年。13周年并非特殊年份的纪念，因而显得低调。但今年适逢美国总统奥巴马高调反恐，打击恐怖主义和极端势力再次成为美国的焦点议题。

低调纪念 今年的官方9•11纪念活动与常年相仿，以悼念恐怖袭击中的近三千名遇难者为主，在9•11事件中的6个主要节点，即在世贸南北塔楼遭遇撞击及倒塌等时间静默哀悼。 与往年相比，今年纪念活动的亮点是9•11国家纪念博物馆终于落成，令民众可以来此凭吊感怀。美国官方也大力向外推介这个博物馆，尽管该馆仍坚持收取24美元门票费用。 9•11事件的阴影令美国民众时刻关注着来自外部的恐怖袭击威胁。皮尤研究中心公布的最新民调结果显示，越来越多美国人对极端主义势力的兴起表示忧虑，超过半数美国人认为当前反恐措施不足以保障美国的安全。 美国总统奥巴马赶在9•11事件13周年之际对外宣布打击"伊斯兰国"的具体措施，进一步介入中东地区特别是伊拉克和叙利亚两地的局势。他在这次长达十多分钟的讲话中，仅有两次正式提及9•11事件。 分析普遍认为，奥巴马此项决定标志着其对外政策的重要转向，由过去谋求从伊拉克撤军到重新寻找介入当地局势的军事途径，也不愿和9•11事件产生过多直接联系。 高调反恐 9•11事件十周年时，奥巴马来纽约出席纪念活动时的演讲还言犹在耳。奥巴马当时说，10年间，美军"被派到了很多美国人闻所未闻的地方"：坎大哈和喀布尔，摩苏尔和巴士拉。他特别强调，美国的强大体现在美国"要结束十年战争、迎接和平未来的愿望上"。 奥巴马那时急于从伊拉克和阿富汗等地抽身，美国主流民意也倾向于尽快结束战争，把烂摊子甩给当地政府。然而美军撤出后，伊拉克等地出现权力真空状态，战乱频仍，给"伊斯兰国"等极端组织以可乘之机。 3年之后的今天，奥巴马借反恐之名，加快军事行动的步伐，准备对"伊斯兰国"目标展开系统的空袭打击，其中包括叙利亚目标；加强对打击"伊斯兰国"目标的盟国地面武装的支持。奥巴马也强调绝不会和叙利亚阿萨德政府合作打击"伊斯兰国"。 奥巴马本月晚些时候还将到纽约出席联大一般性辩论，主持安理会会议讨论"外国恐怖主义战斗人员对国际和平与安全构成的威胁"，以寻求国际社会的支持。 效果存疑 不少分析人士对奥巴马意图扩大美国在伊拉克和叙利亚等地的军事行动表示担心，认为此举根本无法剿灭当地的恐怖主义和极端势力。而且，为了实现"彻底铲除"极端组织的目标，将来是否会投入美军地面部队都成了很大的疑问。 如同9•11事件后小布什政府以反恐等名义先后发动阿富汗和伊拉克战争、留给他的继任者奥巴马政府两场战争的"遗产"，奥巴马政府现在所采取的步骤也分明是在给他的继任者留下战争"遗产"。 况且，从小布什到奥巴马政府都极力想消灭的"基地"组织等恐怖组织和极端势力现在仍然活跃，阿富汗战争和伊拉克战争不但没有铲除这些组织，反而令他们趁当地混乱局势而继续存活甚至"做大做强"。 9•11事件已经过去13年，美国也已经经历两场战争，但在这么多事件发生之后，一切仿佛又回到原点。采取战争的方式并不能彻底消灭植根于当地的恐怖主义和极端势力，两场战争的教训已经再清楚不过。肆意扩大军事行动并不能让美国比13年前更加安全。