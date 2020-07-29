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    15:35, 29 七月份 2020 | GMT +6

    今年上半年哈萨克斯坦公民的退休金储蓄增长了9.1％

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    哈通社/努尔苏丹/7月29日--据央行官网消息，截至2020年7月1日，哈萨克斯坦公民的退休金储蓄总额为11.786万亿坚戈，在2020年1月至6月间增加了9860亿坚戈，即9.1％。

    截至2020年7月1日，个人退休金账户数量已达1090万个。2020年1月至6月的养老金支付总额为822亿坚戈。

    与此同时，央行还宣布了存款量。到2020年6月底，存款量已达到19.867万亿坚戈，比上月增长1.0％。法人实体的存款增加了1.4％，达到10.171万亿坚戈，个人存款增加了0.5％，达到了9.695万亿坚戈。

    本月，坚戈存款量增加了3.0％，达11.924万亿坚戈，而外币存款量则下降了1.8％，至7.942万亿坚戈。2020年6月底的美元化水平为40.0％（2019年12月为43.1％）。

    2020年6月，以本国货币为单位的法人实体存款量增加了3.2％，达到6.2万亿坚戈，而外币存款量则下降了1.1％，为3.9万亿坚戈（占法人实体的39.0％）。 个人的坚戈存款量增长了2.7％，达到5.7万亿坚戈，个人外币存款量下降了2.5％，达到了3.9万亿坚戈（占个人存款的41.1％）。

    定期存款总额为13.5万亿坚戈，较上月减少0.5％。其中，坚戈存款总额为8.06万亿坚戈，外币存款总额为5.436万亿坚戈。

    非银行法人实体的坚戈定期存款平均利率为7.6％（2019年6月为7.2％），个人存款利率为9.9％（去年同期为9.4％）。

    【编译：阿拉依】

    标签:
    央行 经济 黄金储备
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