9月1日起哈萨克斯坦将有哪些新变化？

哈通社/阿斯塔纳/8月31日 – 从2023年9月1日开始，哈萨克斯坦会有哪些新的变化？让我们梳理一下。

教育日——新学年的开始

9月1日对于我们的国家而言是一个重要的日子，因为这一天意味着新学年的开始。

今年，哈萨克斯坦全国7600多所学校将迎来390万学生，其中一年级新生为38万人。

教师工资上涨

根据国家元首的指示，为了提高教师社会地位及吸引更多专业人才加入教师行列，从9月1日起，哈萨克斯坦各级教师月薪将在现有基础上上调30%。如此一来，9.7万名教师的工资将实现2.5倍的增长。

学校将开始供应免费餐饮

从2023年9月1日开始，将为1~4年纪学生全面提供免费热餐饮。这一服务措施将涵盖140多万学生。

将正式开始实施综合教育规划

新学年开始，哈萨克斯坦将着手实施基于普世人道和国家价值观旨在提升年轻一代教育质量的2023~2025年综合教育规划方案。

教育规划中，首次引入了国防、内务、紧急情况等部门参与制订的课程。也就是说，上述强力部门的代表将参与课程教学。

上调助学金发放标准

9月1日起哈萨克斯坦将上调助学金发放标准。

根据新的规定，从2023年9月1日起，哈萨克斯坦将在原有基础上上调发放给高等院校学生的国家助学金金额。

其中，本科生助学金金额将上调20%，硕士研究生和博士生助学金金额将上调15%，技术和职业教育类别学生助学金上调50%。

在政府决议中规定的助学金标准如下：

·博士生（包括«医疗保健»方向）- 217 500坚戈

·针对«医疗保健»培训方向的住院医师和研究生 - 111,579坚戈

·硕士研究生 - 97 024坚戈

·实习生 - 75 890坚戈

·在实施高等教育计划的教育组织接受教育的师范和«医疗保健»方向学生 - 67 200坚戈

·除师范生和«医疗保健»方向学生以外，在实施高等教育计划的教育组织接受教育的的大学生 - 41 898坚戈

·在实施技术和职业教育教育计划的教育组织接受职业技能教育的大学生 - 32 681坚戈

·在以培养中等级别技术人才为目的的技术和职业教育机构以及实施专上教育计划的教育组织学习的学生 - 31 422坚戈

上述标准将从2023年9月1日起在全国范围内统一实施。

总统青年人才储备开始受理申请文件

从9月1日开始，总统青年人才储备开始受理新一批人员的申请文件。

线上申请平台pkrezerv.gov.kz从1日期开始向公众开放，受理时间截至9月30日结束。凡年龄未超过35岁，拥有高等教育学历和5年以上工作经验，哈萨克语水平不低于В1等级的哈萨克斯坦共和国公民，即可提交申请。

在此之前，总统青年人才储备进行了两次征集。2019年共遴选处300名人员，2021年遴选出50名人员，成为总统青年人才储备。截至目前，350人中已有75%在国家机关和准国家部门中任职。

家养宠物登记制度强制化

从9月1日起，家养宠物强制登记制度正式启用。

根据宠物登记法第11条第2款，宠物登记工作由地方执行机构设立的国家兽医组织、在兽医领域从事治疗预防业务活动的私人或非官方法人实体进行。

根据法律规定，无论家庭中的饲养的宠物数量有多少，都必须完成登记，否则饲主将被处以罚款，那些逃避这一义务的人将受到起诉。 这是因为人们应该负责任地对待他们的宠物。

医生的薪资将上调

9月1日起，计划再次提高医生和二级医务人员工资。

今年，根据政府法令，决定将国家医疗机构医生的工资增加30%，中层人员的工资增加20%。

根据卫生部在政务公开官网（Ашық НҚА）上发布的有关卫生部相关政策变更的政府令草案，卫生部计划对国内医生和药剂师的薪酬进行进一步的调整。

文件指出，当前，我国国内的医疗工作者当中，受薪医疗专业人员与谁按照行业协议领取工资的处于免费医疗保额和强制性社会医疗保险框架下的医疗机构工作人员之间，存在着薪资标准的不平衡状态。

为了消弭这一不平衡情况，哈萨克斯坦卫生部建议将2023年设定的医护人员薪资标准修正系数由2.73提高3.42，二级医务人员修正系数由2.05提高2.34。

文件显示，这一方向上（加薪），哈萨克斯坦在2023年~2025年的追加资金总额超过360亿坚戈。

其中，2023年为5 035 875 000 坚戈，2024年为15 409 146 000 坚戈，2025年为15 666 970 000 坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】