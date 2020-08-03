08:39, 03 八月份 2020 | GMT +6
全国新冠累计确诊人数达9.26万
哈通社/努尔苏丹/8月3日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.26万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1069例 确诊的COVID-19病例。
其中499例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 221 / 87
阿拉木图市 - 207 / 94
奇姆肯特市 - 31 / 24
阿克莫拉州 - 57 / 33
阿拉木图州 - 33 / 22
阿特劳州 - 30 / 28
东哈州 - 102 / 34
江布尔州 - 48 / 32
西哈州 - 69 / 42
卡拉干达州 - 88 / 25
库斯塔奈州 - 58 / 35
克孜勒奥尔达州 - 7 / 5
曼格斯套州 - 12 / 1
巴甫洛达尔州 - 30 / 8
北哈州 - 55 / 11
突厥斯坦州 - 21 / 18
截至8月3日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 92662人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】