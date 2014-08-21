中国-中亚科技创新合作论坛9月2日将在新疆昌吉举办

哈通社阿斯塔纳8月21日电，据人民网消息，20日，记者从"中国-中亚科技创新合作论坛"新闻发布会获悉，第四届中国-亚欧博览会重要活动之一的中国-中亚科技创新合作论坛，将于9月2日在新疆昌吉特变电工总部科技研发基地举办，发布会上相关部门向媒体通报此次论坛的筹备情况。

消息称，整个论坛活动重点将围绕新能源、输变电领域的技术创新和发展进行深入研讨，紧扣以科技创新引领丝绸之路经济带建设这一核心内容进行广泛交流，强调相关各国要打造互利共赢的"利益共同体"和共同发展繁荣的"命运共同体"，从而突出"共同研发、共同开发、共享成果"的论坛主题，也进一步推动中国新疆能源事业的创新发展。

新疆国际博览事务局副局长陈泳向记者介绍说，"中国-中亚科技创新合作论坛"是在上合组织多边科技合作机制框架下的一次重要活动，届时将邀请上合组织成员国及观察国专家代表、新疆周边国家科研机构、国内行业专家、著名高校、科技型企业及科技园区嘉宾参会。

此次论坛活动亮点纷呈，论坛活动贴近企业、民生发展的实际需要，整个活动更加高效务实。在论坛筹备方面，创新性的引入企业，提高企业对博览会的关注力度。此外，本次科技论坛参会的嘉宾规模大规格高，论坛的举办地点首次选择在新疆昌吉举办，扩大博览会的影响力，充分展示昌吉的风土人情。

"此次论坛举办地点创新性的选择放在昌吉，对昌吉州推进转型升级，拓宽发展空间，打造新疆核心增长极提出新的要求。以此次科技论坛为平台，共同分享各国成熟的技术和经验，促进各国科技成果在昌吉州转化，形成内外联合、多方参与、协同创新的良好局面，用科技引领丝绸之路经济带建设。"新疆昌吉州党委副秘书长鲁志荣说。

据了解，"中国-中亚科技创新合作论坛"由中国科技部主办，新疆维吾尔自治区科技厅、昌吉市人民政府、特变电工股份有限公司承办。