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    21:42, 04 11月 2021 | GMT +6

    前9个月哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的贸易增长31.9%

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    哈通社/努尔苏丹/11月4日--据inbusiness.kz网站消息，2021年前9个月，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的贸易增长31.9%，达27亿美元。

    其中，哈萨克斯坦的出口增长 32.9%，达 19 亿美元。

    2021年前9个月，哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦出口的主要商品为小麦、面粉和工业品等商品。

    同时，增加了手机（非国产，出口额从70万美元增至1.609亿美元，增长230倍），由合金钢制成的半成品（出口额从 7470 万美元增至 1.522 亿美元），合金热轧扁钢（出口额从5020万美元到9980万美元）等商品的出口。

    报告期内，哈萨克斯坦从乌兹别克斯坦的进口额增长29.3%，达7.35亿美元。

    前9个月，哈萨克斯坦从乌兹别克斯坦进口的主要商品为，汽车、水果、 聚乙烯聚合物和砖等。

    同时，还增加了轻型汽车（进口额从 9850 万美元增至2.287 亿美元），建筑砖（进口额从 440 万美元增至1750 万美元），冰箱 （进口额从90 万美元增至 1270 万美元）等商品的进口。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 统计 经济 进出口 黄金储备
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