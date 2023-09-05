9月5日——民族导师阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰日

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 -- 今天（9月5日）是民族导师阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰日。

在距今151年前的今天，哈萨克斯坦历史上著名的诗人、文学评论家、语言学家和教育家阿赫梅特·拜图尔森吾勒出生在今库斯塔奈州江格勒德县阿克库勒乡。

如今，这一诞辰日不仅是哈萨克斯坦人民铭记的纪念日，也被记载在了联合国教科文组织的记录当中。

在哈萨克斯坦的近代史上，无论是其自觉肩负的历史重任、为哈萨克民族的发展做出的巨大贡献、为民主和科学的传播做出的无限努力，以及在其人生最后阶段所蒙受的迫害和冤屈，阿赫梅特·拜图尔森吾勒都是一位值得后人永远铭记的伟大人物，其历史地位仅次于阿拉什共和国的缔造者、阿拉什党的领袖——阿里汗·博凯汗。

回顾过去那段动荡的历史，正是阿里汗·博凯汗与阿赫梅特·拜图尔森吾勒，以及围绕在他们身边的阿拉什党英杰们，成为了一道坚强而稳固的高墙，抵挡住了历史虚无主义者、帝国主义者和民族沙文主义者们对哈萨克民族文化、历史和国土的侵蚀，为今天独立自主、自由富强的哈萨克斯坦共和国的伟大复兴奠定了基础。

作为一名伟大的教育家，阿赫梅特·拜图尔森吾勒将其毕生精力，奉献给了哈萨克大地上的教育事业，并在阿拉伯文的基础上创造了一套在当时非常符合人民需求的哈萨克字母系统，极大地促进了文明与科学在哈萨克社会的中传播，并将民主、法制、科学等现代理念深深地植入到了哈萨克人的血液当中，打开了哈萨克青年追求自由之路上的广阔视野。

阿赫梅特·拜图尔森吾勒于1937年在前苏联独裁者斯大林的«大清洗»中被逮捕，后在狱中被枪决。哈萨克斯坦共和国宣布独立后，哈国政府很快便宣布所有前苏联政权强加在阿赫梅特·拜图尔森吾勒身上的指控无效，彻底恢复了这位伟人的名誉和历史地位。

2017年，哈萨克斯坦共和国政府宣布，将每年的9月5日，即阿赫梅特·拜图尔森诺夫的诞辰日确定为«哈萨克斯坦人民语言日»，以示对这位杰出的教育家和民族导师的尊重与纪念。

【编译：木合塔尔·木拉提】