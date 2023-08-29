特朗普将于9月6日在美国佐治亚州受审

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 —— 据中新社消息，美国前总统特朗普与另外18人因涉嫌试图推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果而遭刑事指控。该案最新法庭摘要显示，特朗普等人将于2023年9月6日在佐治亚州受审。

据美国《国会山报》报道，特朗普的传讯定于当地时间9月6日9时30分。富尔顿县高等法院法官斯科特·迈克菲(Scott McAfee)将所有被告的提审安排在15分钟内进行。在传讯时，被告将正式听取对他们的指控并进行辩护。

当地时间8月14日，佐治亚州亚特兰大市一个大陪审团向法庭提交起诉书，指控特朗普及另外18名被告试图推翻美国2020年总统选举佐治亚州结果。

8月24日，特朗普向佐治亚州富尔顿县监狱自首。他在监狱停留约20分钟后获释，保释金为20万美元，保释条件是禁止恐吓本案的共同被告、证人或受害者。

另一方面，美媒还指出，特朗普在2024年大选年将面临“繁忙的法庭行程”。美国华盛顿联邦地区法院法官塔尼娅·丘特坎宣布，将于2024年3月4日开始审理特朗普涉嫌试图推翻2020年大选结果一案。

此外，2024年3月25日，特朗普涉嫌向艳星支付“封口费”案将在纽约开庭审理。2024年5月20日，特朗普“不当处理涉密文件”案将在佛罗里达开庭审理。