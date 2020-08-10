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新冠肺炎：全国9日新增741例确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.94万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 741例 确诊的COVID-19病例。
其中340例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 163 / 56
阿拉木图市 - 132 / 61
奇姆肯特市 - 1 / 1
阿克莫拉州 - 42 / 19
阿拉木图州 - 18 / 15
阿特劳州 - 30 / 29
东哈州 - 58 / 20
江布尔州 - 20 / 10
西哈州 - 49 / 16
卡拉干达州 - 87 / 37
库斯塔奈州 - 31 / 16
克孜勒奥尔达州 - 5 / 3
曼格斯套州 - 28 / 23
巴甫洛达尔州 - 21 / 9
北哈州 - 38 / 12
突厥斯坦州 - 18 / 13
截至8月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 99442人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】