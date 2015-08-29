苹果公司将于9月9日召开发布会 或将推出新一代iPhone手机

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据国际财经时报消息，苹果公司正式对外发布邀请函，宣布将于美国当地时间9月9日上午10点（北京时间9月10日凌晨1点）在美国旧金山比尔格拉汉姆公民大礼堂（Bill Graham Civic Auditorium）召开发布会，根据以往规律，本次发布会将推出新一代iPhone手机。

本次邀请函的标语为"Hey Siri， give us a hint"（Hey Siri，请给点暗示吧），发布会的举行地点比尔格拉汉姆公民大礼堂（Bill Graham Civic Auditorium），据说可容纳7000人，几乎十倍于苹果经常举办发布会的芳草地艺术中心。这意味着，这将是一次规模超过以往的发布会。

苹果公司股票在周一受到重创，跌至92美元，公司策略被质疑太依赖iPhone及中国市场。此时为旗下最赚钱的产品召开一场的发布会，是比以往更迫切的需求。

如无意外，苹果公司将在这次发布上推出传闻已久的"iPhone 6s及6s Plus"手机，新机将延续现有产品外观，新iPhone的其他变化还可能包括：机身材质更坚固以防止弯折发生、搭载全新的苹果A9处理器、运行缓存增至2GB、1200万像素的摄像头、并配备Force Touch压力触控屏幕。

苹果公司推新品已经形成规律，今年将是"小年"，6s的提升有限，但很有可能会增加粉色和玫瑰金色的外壳，以吸引更多用户，类似的方式曾在iPhone 5s上大获成功。