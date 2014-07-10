中国三年外援近900亿 等于前六十年约三成

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，中国国务院新闻办公室周四（10日）发表2014年度对外援助白皮书透露，2010年至2012年，中国对外援助金额为893.4亿元人民币。

中国官方在2011年首次发表对外援助白皮书，总结了自共产党建国以来对外援助的情况。当时发表的白皮书透露，截至2009年底，中国累计对外提供援助金额达2562.9亿元人民币。 以这个数字计算的话，中国在2010年至2012年的对外援助金额相等于1949年至2009年六十年期间的三分之一以上，增长速度可以说是相当惊人。 此外，今年6月，中国官方媒体也报道说，中国商务部2014年的支出预算总额为257亿元人民币，其中211亿元为对外援助支出预算，占整体预算开始的82%。 中纪委中央巡视组日前也指出，中国对外援助项目廉政风险较大，而且违规支出情况比较严重。 优惠贷款超过一半 国务院新闻办最新发表的2014年度白皮书还透露，对外援助资金包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款三种方式。 其中用于帮助受援国建设生产型项目、大中型基础设施项目，提供较大型成套设备、机电产品等的优惠贷款为497.6亿元人民币，占对外援助总额的55.7％。 其次是用于帮助受援国建设中小型社会福利项目以及实施人力资源开发合作、技术合作、物资援助和紧急人道主义援助等的无偿援助达323.2亿元人民币，占对外援助总额的36.2%。