900小时安全飞行背后：一名哈国飞行员的成长与担当

机长别热克伯勒森·哈毕博拉便是其中的佼佼者。九年的飞行生涯里，他的安全飞行时数已累计超过900小时。近日，这位自中学时代起便驾机冲向云霄的飞行员，向媒体讲述了自己的职业历程，以及赴叙利亚执行人道主义救援任务时的难忘经历。

别热克伯勒森坦言，自己选择飞行之路，深受舅舅的影响。自幼与机场和飞机为伴，他在初三时便被阿斯塔纳民航中心录取。凭借良好的身体条件和出色的测试成绩，他在课余坚持学习飞行理论并参加实践训练，完成了人生中的首次单飞。

—那是我第一次真正意义上操控飞机。民航中心从学校选拔青少年、组织考试，并为我们提供驾驶小型飞机的机会。因为我舅舅也是飞行员，我从小就对飞机有一种天然的亲近感。后来在阿拉木图民航学院就读期间，我曾赴拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、德国和西班牙实习，掌握了“派珀”“塞斯纳”“德事隆”等机型以及多种直升机的驾驶技术，-别热克伯勒森在Jibek Joly电视频道《Bugin LIVE》节目中介绍说。

这位飞行员回忆称，在土耳其和叙利亚遭遇强震后，哈萨克斯坦国民警卫队的E8运输机作为首批力量之一，第一时间向叙利亚运送人道主义救援物资。面对当时复杂的通信环境和导航条件，他与机组成员顺利完成任务，并因此荣获战功奖章。

—我们是第一批把救援物资送到叙利亚的队伍。在那样的极端环境下，通信和导航都面临严峻考验。职业生涯中让我最难忘的瞬间，是驾机飞越巴塞罗那上空——当时下方细雨绵绵、乌云低垂，但当飞机冲破云层的一刻，阳光突然洒满驾驶舱。只有真正经历过的人，才会理解蓝天对飞行员的吸引力，那是一种直击心灵的震撼，-别热克伯勒森动情地说。

如今，别热克伯勒森在国民警卫队仍保持着每周3至4次的训练飞行频率，不断提升在复杂气象条件下的操控能力。他表示，要成为一名合格的飞行员，仅有扎实的物理和数学基础远远不够，严明的纪律意识和过硬的身体素质同样不可或缺。

【编译：阿遥】