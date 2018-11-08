未来两年内哈萨克斯坦公共服务的90%将实现数字化处理

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 - 哈萨克斯坦公共服务的78%可通过电子政务方式开展，今后两年内这一数字将提升至90%。

在8日于阿斯塔纳召开的亚洲-太平洋地区国家反腐败工作会议上，哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署署长阿力克•什佩克巴耶夫做出了上述表示。



他在讲话中强调指出，在建设无贪腐国家的进程当中，哈萨克斯坦经历了多个重要的阶段。



他表示，哈萨克斯坦在1995年出台了反腐败法和反腐败国家规划，这在独联体国家当中处于模范地位。随后，我国又通过了2015-2025年国家反腐败战略，并制定了面向未来的重要纲领--百步计划。



什佩克巴耶夫强调，哈萨克斯坦建立了一个透明和负责任的国家机构，能够通过法律手段确保法治和针对犯罪行为的惩罚。在公共服务数字化方面，也在开展必要的工作。



"目前我国公共服务项目的78%可通过电子政务系统开展，今后两年内这一数据将提升至90%。在联合国电子政府排行榜上，哈萨克斯坦也名列前茅。"他说。



哈萨克斯坦政府批准了《联合国反腐败公约》，并加入了经合组织反腐败行动计划。关于2025年联合国预防犯罪和刑事司法大会的筹备工作也在进行当中。



"这些都为哈萨克斯坦借鉴国际先进经验并同其他国家分享自身经验创造了良好的条件。" 什佩克巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】