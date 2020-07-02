联合国安理会呼吁全球停火90天 应对新冠大流行

哈通社/纽约/7月2日 -- 联合国安理会15个理事国7月1日一致通过决议，支持秘书长古特雷斯此前发出的有关在2019冠状病毒病大流行期间实施停火的呼吁，促请世界各地的冲突方配合应对疫情的工作，普遍、立即连续90天实施停火。

据联合国新闻报道，这份决议草案由法国和突尼斯提出，得到了安理会全体成员的赞同。

在决议中，安理会成员对冠状病毒病在世界各地大流行带来的破坏性影响表示严重关切，特别是在遭受武装冲突严重破坏、处于冲突后局势或受人道主义危机影响的国家。

安理会成员指出，冲突局势中的暴力和不稳定状况可能加剧这一大流行病，反之，这一大流行病也可能加剧冲突局势带来的不利人道主义影响；疫情还会使转型期国家和冲突后国家所取得的建设和平和发展成果可能出现逆转。

决议强调，抗击这一大流行病需要国家、区域和国际各级加强合作与团结，需要采取协调、包容、全面和全球性的国际对策，由联合国发挥关键的协调作用。

为此，决议支持秘书长古特雷斯就应对冠状病毒病大流行发出的全球停火呼吁， 促请武装冲突所有各方立即实行至少连续90天的持久人道主义停火，以便人道主义机构能够根据人道、中立、公正和独立等人道主义原则，安全、畅通无阻地持续运送人道主义援助和提供相关服务，进行医疗后送。

安理会申明，本次普遍、立即停止敌对行动不适用于针伊黎伊斯兰国、基地组织和努斯拉阵线以及被安理会指认的其他恐怖主义团体所开展的军事行动。

安理会在决议中还请秘书长指示维持和平行动在任务规定和能力范围内支持东道国当局努力遏制这一大流行病，特别是便利人道主义准入，包括准入境内流离失所者和难民营，允许医疗后送；同时应采取一切适当步骤，保护和平行动中所有联合国人员的安全、安保和健康，同时保持行动的连续性。

决议肯定妇女在冠状病毒病应对工作中发挥着重大作用，并确认这一大流行病对妇女和女童、儿童、难民、境内流离失所者、老年人和残疾人有着尤其严重的不利影响，特别是社会经济影响，并呼吁采取切实行动，尽量减少这种影响，确保妇女和青年充分、平等和有意义地参与制定和实施应对这一大流行病的适当和可持续对策。

【编辑：木合塔尔·木拉提】