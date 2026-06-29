91岁仍坚守赛场：阿根廷传奇记者迎来第18届世界杯报道之旅

（哈萨克国际通讯社讯）在绿茵场上的精彩较量之外，足球世界同样因一代代传奇人物而熠熠生辉。91岁的阿根廷资深体育记者恩里克·马卡亚·马尔克斯（Enrique Macaya Márquez）便是其中之一。这位阿根廷体育新闻界的传奇人物将毕生奉献给足球事业，如今正以记者身份参与个人职业生涯中的第18届世界杯报道。

近日，在阿根廷国家队主教练利昂内尔·斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的新闻发布会上，发生了令人动容的一幕。

发布会期间，恩里克·马卡亚·马尔克斯起身向斯卡洛尼提问：“梅西明天会出场吗？”话音刚落，现场记者和工作人员纷纷起立鼓掌，向这位老记者致以敬意。

斯卡洛尼也以饱含敬意的语气回应道：

“说实话，能够回答您的问题，对我来说是一种莫大的荣幸。您正在报道自己的第18届世界杯。当我还在阿根廷国家队踢球时，您就已经是体育新闻界的传奇人物了。”

斯卡洛尼表示，如果这个问题由其他记者提出，他或许会回避作答，但面对恩里克这样一位传奇人物，他无法拒绝回答。他随后透露，梅西将在比赛中以替补身份登场，并向这位老记者送上祝福：

“祝贺您，恩里克。希望您能够尽情享受这届世界杯，您是真正的传奇。”

恩里克·马卡亚·马尔克斯自1958年起便开始报道世界杯赛事。他亲历了阿根廷足球发展的整个历程，见证了贝利和马拉多纳时代，也目睹了梅西登上世界之巅的重要时刻。

如今，尽管已91岁高龄，他对足球的热爱和新闻事业的激情依然未减。时至今日，他仍手持话筒，在世界杯赛场上继续为观众带来第一手报道。