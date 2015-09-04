政府放开对92/93号汽油价格的监管

哈通社阿斯塔纳9月4日电 第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫4日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上宣布，为保障市场供给、防止短缺，政府作出决议，决定放开对92/93号汽油价格的监管，该类汽油价格今后将由市场自由调整。

萨金塔耶夫说，今天，政府召开了工作会议，就放开对部分种类汽油价格的监管的问题进行探讨，并作出了这一决定。 萨金塔耶夫指出，国内从事92/93号汽油生产的三大炼油厂年产量总和为210万吨，而国内市场需求为320万，缺口为110万，其中大部分是从俄罗斯进口。当还未实行坚戈汇率自由浮动制之前，我国是以1卢布兑2.95坚戈的汇率、97坚戈/升的价格从俄罗斯进口汽油的。但如今汇率已变，俄罗斯进口汽油价格已经达到120坚戈/升，而国内的售价为108坚戈/升。当然，任何人也不愿意做倒贴钱的生意，如果一直保持监管价格，到9月份低，国内会出现汽油缺乏的状况。 萨金塔耶夫称，根据计划，国内三大炼油厂的改造升级项目将于2017年底前全部完工。届时，国内汽油产量将得到大大提升，并实现自给。目前，阿特劳炼油厂改造升级工程已经快接近尾声，而奇姆肯特炼油厂和巴甫洛达尔炼油厂的相关工程也在进行当中。（编译：吴然）