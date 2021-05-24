年初至今共发放多子女家庭国家补助金928亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月24日 -- 据劳动和社会保障部消息，2021年1月至4月，每月平均有44.01万户多子女家庭获得国家补助，累计金额已达928亿坚戈。今年4月，有44.89万户多子女家庭获得了补助金，总额为236亿坚戈。

劳动部表示，家中有4个或4个以上未成年子女或23岁以下的全日制大学生的家庭，无论父母收入如何，都可以申请该补助。

补助金的金额根据子女数量而有所不同，从46 760坚戈（4个子女）到81 852坚戈（7个子女）不等。

有8个或8个以上子女的家庭，每个孩子支付4倍按月计算指数的补助金。

迄今为止，国家通过为有8个或8个以上子女的家庭规定单独的数额来确保扩大这一补助。总统于去年5月13日签署了相关法案。

根据现行政策，有8个子女的家庭可领取93 344坚戈的补助金，9个子女-105 012坚戈，10个子女-116 680坚戈，11个子女-128 348坚戈，12个子女-140 016坚戈，13个子女-151 684坚戈，14个子女-163 352坚戈，15个子女-175 020坚戈，16个子女-186 688 坚戈。

该法案于2020年1月1日生效，与此同时，多子女家庭的补助金额将自法律生效之日起重新计算，未付款项将在今年7月结算。

【编译：木合塔尔·木拉提】