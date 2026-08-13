哈萨克斯坦93.4万人拥有两套住房 21.9万人拥有三套

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦住房建设储蓄银行——家庭银行（Отбасы банк）负责人拉扎特·伊布拉吉莫娃表示，目前全国约93.4万人拥有两套住房，另有21.9万人拥有三套住房。

据其介绍，哈萨克斯坦统一国家房地产登记系统中约有550万人登记拥有房地产，其中78%的业主仅拥有一套住房。此外，约8.2万人拥有4至5套住房，约1.7万人拥有6至10套住房。

目前，哈萨克斯坦住房存量包括约620万套公寓和230万套独立住宅。

与此同时，全国仍有超过118万人登记为住房需求人群。自2025年5月24日起，没有住房的哈萨克斯坦公民均可申请进入相关住房需求信息系统。

伊布拉吉莫娃表示，哈萨克斯坦未来住房需求仍将保持增长，主要原因之一是人口结构。数据显示，全国人口平均年龄约为29岁，2000年代出生的一代正逐步进入购房和组建家庭阶段。该行预计，这一人口结构将在未来5年继续支撑住房需求。

目前，哈萨克斯坦每年新建住房面积约2000万平方米，最近一年相当于约17万套新住房。

从地区来看，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特仍是全国主要住房市场，三座城市合计占全国新增住房供应的约一半，同时占全国住房按揭贷款规模的一半以上。

伊布拉吉莫娃指出，各地区住房价格和住房保障水平存在较大差异，因此评估住房可负担性时，需要结合不同地区的实际情况分别进行分析。