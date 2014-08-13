哈萨克国际通讯社94年光辉历程

哈通社阿斯塔纳8月13日电，94年前的今天，哈萨克斯坦历史上的首家新闻社成立，哈通社至今已经走过了近一个世纪的光辉历程，哈通社现向广大读者朋友介绍我们的历史、所取得的成就以及未来的计划。

哈通社的历史 哈通社的前身是1920年8月13日成立的首家哈萨克新闻社-俄罗斯通讯社奥伦堡-托尔盖分社，1925年改名为俄罗斯通讯社哈萨克分社。

1937年，该新闻社成为哈萨克苏维埃共和国部长会议直属单位。在之后的60年时间内，通讯社以塔斯社哈萨克分社被广大读者熟知。

1997年，通讯社重组为哈萨克斯坦国家通讯社。

2002年，在哈萨克斯坦国家通讯社基础上成立了现在的"哈萨克国家通讯社"股份公司。

2008年至2013年，哈萨克国家通社讯成为Arna国有控股公司和哈萨克斯坦电视广播集团下属单位。

2014年，哈通社成为了哈萨克斯坦传媒史上首家国际通讯社，开启哈萨克斯坦媒体的新篇章。

哈通社现貌 哈通社成立90多年以来，致力于传播政治、经济、文化以及社会其他行业相关新闻。

Kazinform.kz网站是哈通社主办的哈萨克斯坦最具权威、影响力最大的重点新闻网站，每天24小时以4种语言、哈萨克语的三种文字格式不间断地向全球发布新闻信息。网站访问量和排名稳步上升，根据谷歌分析数据显示，每天有201国家的5万多名读者浏览哈通社网页。

哈通社总部设在阿斯塔纳，在阿拉木图设有分社，在包括拜科努尔在内的全国各地设有15个记者站，在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。

与此同时，哈通社还是亚洲太平洋通讯社组织、独联体国家通讯社联合会、突厥联合新闻机构、突厥文化国际组织、世界俄罗斯新闻协会以及世界报业协会等国际组织成员。 哈通社合作伙伴有：独立通讯社（西班牙）、俄塔社（俄罗斯）、AGI通讯社（意大利）、联合通讯社（韩国）、蒙古通讯社（蒙古）、保加利亚通讯社（保加利亚）、摩尔多瓦通讯社（摩尔多瓦）、摩尔多瓦新闻社、阿塞拜疆国家通讯社（阿塞拜疆）、阿塞拜疆趋势通讯社（阿塞拜疆）、亚美尼亚通讯社（亚美尼亚）、白俄罗斯通讯社（白俄罗斯）、塔吉克斯坦国家通讯社，吉尔吉斯斯坦KABAR通讯社以及乌克兰国家通讯社等。