近9500名归国哈侨获“血亲同胞”身份

这些归侨的来源地分布如下：45.7%来自乌兹别克斯坦，41.8%来自中国，4.6%来自土库曼斯坦，2.7%来自蒙古国，2.6%来自俄罗斯，其余2.6%来自其他国家。

“截至2025年9月1日，归侨中劳动年龄人口占58.7%，未成年人口占32.3%，退休人员占9%。在劳动年龄的归侨中，15.4%拥有高等教育背景，29.7%拥有中级职业教育背景，52.3%拥有普通中等教育背景，2.6%无教育背景。”劳动和社会保障部在声明中表示。

回归祖籍国的哈萨克人被安置在哈萨克斯坦各地。为解决劳动力短缺问题，政府指定了以下地区作为归侨安置重点区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈萨克斯坦州、东哈萨克斯坦州和北哈萨克斯坦州。

2025年，上述安置地区的归侨接收配额为2,309人。截至9月1日，已有1,467名归侨迁往这些地区。

为支持安置地区的归侨，政府提供多项援助措施，包括：一次性搬迁补贴，户主及每位家庭成员人均可获70个按月计算指数（约27.52万坚戈）；租房及公用事业费用补贴，为期一年，每月15至30个按月计算指数（人均约5.89万至11.79万坚戈）。

今年以来，共有594名归侨获得各类支持，其中237人被安置到稳定工作岗位。

为提高自愿迁移的效率，政府还出台了支持措施，鼓励雇主参与北部地区的移民安置工作。针对购房、建房或支付住房抵押贷款首付款，政府引入了“经济流动性证书”，为每户家庭提供最高占房价50%或456万坚戈的一次性、无偿且无需偿还的补贴。

【编译：木合塔尔·木拉提】