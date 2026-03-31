哈萨克斯坦互联网普及率达95.6%

根据一项抽样调查结果，16至74岁人群中，88.2%的人使用电脑、笔记本电脑或平板电脑等科技产品。该年龄段的互联网用户（包括移动互联网用户）比例高达95.6%。

数据显示，人口数字素养水平（即具备使用个人电脑、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、常用软件以及通过互联网获取服务和资源的用户比例，年龄在16至74岁之间）为92.4%。

家庭用户中，手机用户占比99.5%，有线电视用户占比21.2%，卫星电视用户占比18.9%，台式电脑用户占比27.9%，笔记本电脑用户占比59%，平板电脑用户占比32%。

在互联网使用目的方面，大多数受访者选择了“发布信息或交流消息”（79.5%），其次是社交网络（69.5%），最后是下载内容（电影、音乐和游戏）（43.1%）。

通过互联网进行购物（下单）的用户占比为 32.1%。订购最多的商品依次为：服装鞋帽（71.3%）、食品（45.2%）、化妆品和家居用品（均为 33.2%）。

【编译：小穆】