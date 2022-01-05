内务部：有95名执法人员在执勤期间受伤

哈通社/努尔苏丹/1月5日 – 内务部执法人员当中有95人在执勤期间受伤，37辆公务车辆遭到破坏。

据哈萨克斯坦内务部消息，哈萨克斯坦多个地区发生了非法集会示威活动。

尽管个地方政府和警方均发布了警告，但仍有一部分公民轻信煽动性言论，参与了旨在破坏社会秩序和危害人民安全的非法活动。

一部分人员采取了私自封闭公路交通，破坏社会秩序和阻隔居民点间正常的人员和物资流通的行为。

此外，还有人对执法人员采取了攻击行动。

阿拉木图市、奇姆肯特市和塔拉兹市的市政府建筑遭到了攻击，部分门窗及其他物品受损。

执法部门接到了关于有人员使用石块、棍棒、胡椒喷雾以及装有可燃物质的玻璃瓶作为攻击工具的报案。

为恢复社会秩序，保护公民安全和合法权益不受侵犯，警方依法采取了旨在制止犯罪行为和抓捕犯罪嫌疑人的行动。

执法过程中，有95名隶属于内务部的执法人员受伤，37辆公务用车受损。

执法机构已启动了针对13起骚扰行为、流氓活动和袭击政府大楼的案件的调查工作。

目前有200多人因涉嫌危害公共安全而被捕。

内务部下属机构将依法采取必要措施，保障人民的安全和社会的稳定。

【编译：木合塔尔·木拉提】