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    13:50, 05 一月 2022 | GMT +6

    内务部：有95名执法人员在执勤期间受伤

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    哈通社/努尔苏丹/1月5日 – 内务部执法人员当中有95人在执勤期间受伤，37辆公务车辆遭到破坏。

    据哈萨克斯坦内务部消息，哈萨克斯坦多个地区发生了非法集会示威活动。

    尽管个地方政府和警方均发布了警告，但仍有一部分公民轻信煽动性言论，参与了旨在破坏社会秩序和危害人民安全的非法活动。

    一部分人员采取了私自封闭公路交通，破坏社会秩序和阻隔居民点间正常的人员和物资流通的行为。

    此外，还有人对执法人员采取了攻击行动。

    阿拉木图市、奇姆肯特市和塔拉兹市的市政府建筑遭到了攻击，部分门窗及其他物品受损。

    执法部门接到了关于有人员使用石块、棍棒、胡椒喷雾以及装有可燃物质的玻璃瓶作为攻击工具的报案。

    为恢复社会秩序，保护公民安全和合法权益不受侵犯，警方依法采取了旨在制止犯罪行为和抓捕犯罪嫌疑人的行动。

    执法过程中，有95名隶属于内务部的执法人员受伤，37辆公务用车受损。

    执法机构已启动了针对13起骚扰行为、流氓活动和袭击政府大楼的案件的调查工作。

    目前有200多人因涉嫌危害公共安全而被捕。

    内务部下属机构将依法采取必要措施，保障人民的安全和社会的稳定。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    社会 内务部 黄金储备
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