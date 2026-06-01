阿萨乌巴耶娃六轮9.5分领跑挪威女子国际象棋大赛

回顾赛事进展，阿萨乌巴耶娃第四轮过后曾以7分领跑，但第五轮印度棋手迪芙亚·德什穆克击败朱锦尔，以8.5分实现反超。彼时，阿萨乌巴耶娃因在与安娜·穆兹丘克的决胜局中遗憾失利，积分跌至8分，位居第二。

然而，第六轮比赛中，阿萨乌巴耶娃迅速调整状态，通过决胜局战胜印度名将科内鲁·胡姆比，成功以9.5分夺回榜首位置。

目前，这位哈萨克斯坦棋手的赛事战绩如下：

已赛场次：6场

古典棋战绩：1胜5平，保持不败

决胜局战绩：3胜

第六轮常规古典赛中，阿萨乌巴耶娃与科内鲁·胡姆比握手言和，随后凭借加赛中的出色发挥锁定胜局，重回领跑地位。目前，她的主要竞争对手包括积8.5分的迪芙亚·德什穆克（印度），以及各积8分的居文君（中国）和安娜·穆兹丘克（乌克兰）。

值得一提的是，比比萨拉本次赛事所面对的皆是顶尖高手，其中包括现任世界冠军居文君以及多位世界顶级女子特级大师。