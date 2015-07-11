台风“灿鸿”将登陆中国浙江 沿海96万人疏散

哈通社阿斯塔纳7月11日电 据BBC报道，超强台风"灿鸿"星期六（7月11日）逐渐向福建北部到浙江沿海靠近，中国当局已将沿海地区96万居民紧急疏散。

据浙江气象台发布的超强台风紧急警报，超强台风"灿鸿"中心最大风力已达17级（58米/秒）。 浙江省防汛指挥部在周五下午已启动防御台风最高等级的I级应急响应。福建省防指启动防台风Ⅱ级应急响应。 "灿鸿"目前移动速度缓慢，强度有所减弱，气象台预计周六下午至傍晚在浙江象山至舟山一带沿海登陆。登陆强度为强台风级（14-15级，42-48米/秒）。 本周早些时候，超强台风"灿鸿"在经过菲律宾时造成当地5人死亡。周五"灿鸿"（台湾称"昌鸿"）掠过台湾，造成当地5人受伤以及台北和新北市近4000户住家停电。 中国中央气象台周六上午继续发布台风红色预警和暴风雪橙色预警，并警告"灿鸿"可能是自1949年以来袭击当地的最强台风之一。 7月10日，中国游客在福建省平潭自贸区海边拍摄台风带来的滚滚巨浪。 登陆浙江沿海地区后，"灿鸿"强度将减弱，并将掠过上海东部沿海，于周日上午进入黄海南部海域。 BBC驻上海记者沙磊说，上海居民已可感受到台风的威力，当地出现狂风和暴雨天气。 新华社说，由于沿海出现高达10米的巨浪，浙江省当局已要求近29,000艘渔船返港避风。 受"灿鸿"影响，中国各航空公司有大约400班航班被取消。香港机场管理局说，香港51班来往香港与上海浦东和虹桥的航班要取消。国泰和港龙航空表示，周末会取消20多班来往香港至上海和宁波的航班。 7月10日，几名外地务工人员正在台州市三门县叶家村村委会的避灾安置点内休息。浙江省三门县已经转移了3.5万当地居民。 中央气象台继续发布台风红色预警和暴雨橙色预警（图为7月11日拍摄的浙江省台州市路桥区会展中心被风刮倒的简易棚）。 游客不惧暴风雪天气，在福建省平潭自贸区海坛公园观看台风带来的滚滚巨浪。