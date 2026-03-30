哈萨克斯坦女射手9.72秒骑骆驼连中四元 创箭射元宝新世界纪录

这一成就也是"托普扎尔甘"艺术中心历史上诞生的第五项纪录。纪录保持者表示，为了达到这一成绩，她进行了长达一个半月的高强度不间断训练。

据蒂娜拉介绍，在骆驼背上保持平衡比骑马要困难得多。

—达到这一成就时的激动心情难以言表。训练过程异常艰苦，一个半月以来，我们每天从早9点到晚6点都待在骆驼背上。骆驼奔跑的方式与马完全不同，它会向上颠簸、跳跃。在这种时刻，既要保持平衡，又要从箭袋中抽箭并精准锁定目标，需要极高的技巧。当我射中第四个目标并听到纪录诞生时，我不禁热泪盈眶，-蒂娜拉在Jibek Joly电视频道《Бүгін LIVE》节目中动情地说道。

Фото: Динара Сайдалинаның жеке мұрағатынан

此次纪录的组织者兼"托普扎尔甘"中心负责人哈毕特·塔纳托夫表示，发起这个项目是为了打破人们认为骆驼是一种"慢节奏"动物的刻板印象。

—很多人认为骆驼行动迟缓。我们通过深入研究，严格把控骆驼的竞技状态、饮食和训练时间，策划了这个专项。这是巨大努力的结晶，让骆驼学会飞驰并不容易，你必须去感受它。我们的计划还有很多，接下来的目标是挑战在两头骆驼背上站立飞驰，创造新的纪录，-塔纳托夫指出。

据了解，协助破纪录的骆驼"卡拉套"今年5岁，体重达800公斤。而纪录创造者蒂娜拉·赛达丽娜接触这项运动仅一年时间。未来，她和团队还计划参加骆驼赛跑活动。

【编译：阿遥】