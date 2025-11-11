哈萨克斯坦黄金储量增加98吨 地质勘探范围扩大至220万平方公里

沙尔汗指出，目前全国共有103种矿产资源和约1万个矿床被纳入国家登记。现有2900多份矿产开采许可证以及约250份固体矿产开发合同正在执行。

他表示，2025年地质勘探取得显著成果，首次有5个新矿床被正式纳入国家储量登记。

据报告，这些新矿床的发现使全国矿产储量显著提升，黄金储量增加 98 吨；铜储量增加 3.6 万吨；锰储量增加 1100 万吨；磷灰石储量增加 130 万吨。

沙尔汗强调，这些成果得益于地质调查工作的系统推进和新勘探技术的应用，将进一步增强哈萨克斯坦在全球矿业领域的竞争力。

为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦正将全国地质地球物理勘探范围扩大至220万平方公里。截至目前，已有约200万平方公里的国土得到地质调查覆盖。

按照规划，2026—2028年将新增10万平方公里的勘探范围，之后每年将继续扩大约3万平方公里。此举旨在提前识别潜在矿区、提高地质勘探的精准性与效率，并为新矿产开发提供数据支撑。

为加快地质研究进度，政府已从储备基金中拨出2.4亿坚戈，用于编制20项地质项目及预算文件。同时，国家已批准新的地质测绘标准，以提升勘探工作的科学化与规范化水平。

工业和建设部表示，哈萨克斯坦将在未来几年继续加大地质勘探投入，完善资源管理体系。

“扩大地质研究不仅能提高矿产资源利用效率，也将为国家经济增长和投资吸引力提供新动力。” - 副部长说。

【编译：达娜】