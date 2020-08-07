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全哈昨日单日新增980例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月7日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达9.69万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 980例 确诊的COVID-19病例。
其中502例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 186 / 75
阿拉木图市 - 175 / 111
奇姆肯特市 - 26 / 15
阿克莫拉州 - 31 / 19
阿克托别州 - 2 / 0
阿拉木图州 - 46 / 36
阿特劳州 - 44 / 41
东哈州 - 92 / 29
江布尔州 - 40 / 20
西哈州 - 58 / 22
卡拉干达州 - 85 / 35
库斯塔奈州 - 35 / 8
克孜勒奥尔达州 - 33 / 18
曼格斯套州 - 33 / 28
巴甫洛达尔州 - 22 / 6
北哈州 - 45 / 22
突厥斯坦州 - 27 / 17
截至8月7日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 96922人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】