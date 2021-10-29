数字矿企预计每年能为哈国带来980亿坚戈经济效益

哈通社/努尔苏丹/10月29日 -- 哈资本网消息，据哈区块链和数据中心行业协会（National Association of Blockchain and Data Center Industry）称，加密数字货币采矿市场的合法从业者每年为哈国带来980亿坚戈经济效益。

哈区块链和数据中心行业协会会员包括全哈大型公司，这些企业约占该国数字采矿行业的70%。

根据该报告，KEGOC（哈国家电网）每年从矿企那里获得130亿坚戈收入，包括电费，以及可再生能源融资结算中心收取的服务费用。

该协会主席Alan Dordzhiev表示，980亿坚戈这一预测只是已获得官方许可数字矿企的经济效益。如果将«灰色旷工»考虑在内，这一数据将翻一倍。因此，根据现有数据，我们要注意的另外500兆瓦的电力消耗。

据专家称，在未来五年内，合法数字矿企可以为哈国经济带来超过15亿美元的收入，纳税潜力超过3亿美元。

如果只计算合法数字矿企，哈国数据中心每年可向其收取约3.1亿美元服务费，其中2亿美元用于支付电费。按当前汇率计算，这约合850亿坚戈，相当于开采和运输120万吨煤炭。

为了更好地应对哈萨克斯坦可能出现的电力短缺问题，该协会的成员制定并提出了消除这一问题的有效解决方案。根据分析，替代方案将使全哈数字采矿的电力消耗减少35%以上。

在哈能源部发布行政令草案后，该协会提出了替代措施。2021年10月，哈能源部提交«关于数字采矿行业挖矿设备的若干问题»的行政令草案，这引发了媒体和社交媒体的热烈讨论。

据悉，随着加密交易所的开放和交易税的征收，预计五年内哈国预算收入将增加4亿美元。

Alan Dordzhiev最后表示，对加密数字货币矿企在电力供应方面的限制不仅会使多年来吸引外国投资者的努力付诸东流，还会影响哈欧经济的实际资金流入。该协会称，打击非法采矿才是是哈萨克斯坦能源安全的关键。

【编译：木合塔尔·木拉提】