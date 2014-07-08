消息人士称北约创纪录：目前黑海有9艘北约军舰

哈通社阿斯塔纳7月8日电，据俄新网报道，军事外交消息人士向俄新社表示，北约部署在黑海的舰群目前达到9艘，这是最近10年来的纪录。

目前在黑海海域有美国"维拉湾"号（Vella Gulf）巡洋舰，法国"舒尔库夫"号护卫舰（Surcouf），法国"洛梅"号（Dupuy de Lome）侦察舰和意大利海军"埃尔特拉"号（Elettra）侦察船。此外，保加利亚海岸附近正在举行"微风-2014"演习，北约第二反雷组（SNMCMG2）的船只参加演习。反雷组的旗舰是意大利的"ITS Aviere"号护卫舰。还包括土耳其扫雷艇"TCG Akcay"号、英国反雷舰"HMS Chiddingfold"号。

他说："昨天进入的美国‘维拉湾'号（Vella Gulf）巡洋舰周二抵达布尔加斯，法国‘舒尔库夫'号护卫舰（Surcouf）7月4日返回黑海，它停泊在巴统港码头。"

这样一来，目前黑海同时部署了9艘北约军舰。他说："北约自苏联时代以来就没有部署过如此数量的军舰。"

与此同时，7月4日黑海舰队开始举行大规模演习，出动20艘军舰和供给船。日前，黑海舰队攻击舰艇编队在演习期间成功在海上击中假想敌的军舰。

早前，俄罗斯国防部消息人士向俄新社透露，黑海舰队的军舰和海上航空兵在监视所有在黑海海域游弋的北约船只的动向。

根据蒙特勒国际公约的规定，非黑海沿岸国家的军舰在该海域的停留时间不能超过21昼夜，总吨位不得超过3万吨。今年早些时候，美国"泰勒"号（USS Taylor）导弹护卫舰违反了该公约，停留时间比规定期限超出了11天。