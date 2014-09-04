外媒：中国国家主席习近平9月将出访塔吉克斯坦和巴基斯坦

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据大智慧阿思达克通讯社援引阿塞拜疆Trend通讯社消息，中国国家主席习近平将于9月12－13日出访塔吉克斯坦，期间两国将签署多项双边协议。

报道援引中国驻塔吉克斯坦大使范先荣的话称，在习近平主席出访期间，中塔两国将签订政治和经济方面的文件，而且将会就扩大两国在教育、国防和安全领域的合作进行讨论。



作为丝绸之路沿线的国家之一，塔吉克斯坦官方已多次表达参与共建丝绸之路经济带。



中国特变电工在塔吉克斯坦参建一系列重大电力项目。特变电工董事长张新今年6月曾表示，公司将抓住丝绸之路经济带机遇，更多参与塔国经济建设。



此外，中国紫金矿业旗下中塔泽拉夫尚公司主要经营金矿开采业务，今年3月，塔吉克斯坦副总理阿吉姆曾视察ZGC公司正在建设的吉劳万吨选厂施工现场、黄金冶炼厂等。



在丝绸之路沿线公路交通方面，目前联通中亚的陆路口岸主要在新疆和西藏。位于新疆与塔吉克斯坦的边境口岸卡拉苏口岸（喀什地区），是中国目前批准新疆对外开放的15个陆地边境口岸之一。

另据环球老虎财经网援引巴基斯坦《黎明报》消息，中国国家主席习9月还将访问巴基斯坦，期间中巴将签订100多亿美元的投资协议。中国有望为巴基斯坦14个能源工程和4大基建工程提供金融支持，包括公路和港口建设。

巴基斯坦位于中国提倡的"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的交汇处，是推进该两项建设的天然和重要合作伙伴，中巴经贸合作有很大的发展潜力和空间。