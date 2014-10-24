哈萨克斯坦将成为亚投行第9大股东（图）

哈通社北京10月24日电，包括哈萨克斯坦、中国、印度等在内21个首批意向创始成员国的财长和授权代表24日上午在中国北京人民大会堂签约，共同决定成立亚洲基础设施投资银行。

正式签署《筹建亚洲基础设施投资银行备忘录》的国家包括哈萨克斯坦、孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、科威特、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克斯坦和越南。

据介绍，亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持基础设施建设。总部将设在北京。根据所签署的备忘录，亚投行的法定资本为1000亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认缴资本的20％。

参加签签字仪式的哈萨克斯坦国家经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫在接受哈通社记者采访时表示，各意向创始成员国将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，因此哈萨克斯坦将持有客观的股份，成为亚投行第9大股东。

据悉，备忘录签署以后，域内意向创始成员国将启动章程谈判和磋商。亚投行筹建将遵循开放包容的原则，欢迎其他感兴趣的国家和经济体加入筹建进程。按照目前工作计划，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。

2013年10月，中国国家主席习近平和国务院总理李克强在先后出访东南亚时提出了筹建亚投行的倡议。（编译：吴然）