全球最精锐的9支特种部队

精英特种部队是一个国家所拥有的最训练有素、最难对付的部队。

特种部队士兵敢于进入其他士兵不敢涉足之地，扫除潜在威胁、拿下战略目标、执行高风险任务。

特种部队，百里挑一，绝对是精英中的精英。

尽管每个国家的特种部队都十分出色，但其中一些国家的特种部队的战绩尤为出类拔萃，令敌人闻风丧胆。

这些特种部队一般都经过了严酷的训练，专门执行那些看似不可能完成的任务。

现如今军队的规模已经不是衡量一个国家军事实力的唯一指标了，而特种部队在国家的军事行动中起到了重要作用。



哈萨克斯坦“雄狮”特种部队



早在1991年，哈萨克斯坦刚刚独立之时，就建立了第一支特种部队，命名为"阿尔法"，代号A。



1991～1993年期间，这支特种部队更名为"雄狮"，并划归总统保卫局。



1993年4月，它重新隶属到国家安全局麾下。 这支部队原属前苏联的克格勃，苏联解体后被保留下来，变成了"雄狮"特种部队，专门担负反恐作战任务。



目前，"雄狮"已经成为世界一流的特种部队。"雄狮"曾经多次参加上海合作组织举办的各种反恐演习，因表现英勇、作战顽强而扬名。



巴基斯坦特种部队



在巴基斯坦国内也叫做"黑鹳"，因其成员头上独特的栗色贝雷帽得名。

据说SSG的日常训练包括在12小时内行军36英里（约57公里）以及在50分钟内全副武装跑5英里（约8公里）。



2009年10月，疑似塔利班武装分子袭击了巴基斯坦军方一处总部大楼。SSG攻入办公大楼，解救了39名被困人质。



西班牙特种作战司令部



自2009年起被称为海军特种作战部队，是欧洲地区最令人敬畏的特种部队之一。



该部队前身为1952年成立的志愿者两栖攀岩连，此后以英国特种空勤团为范本发展成为一支精英战斗部队。



不过想要戴上这支部队的专属绿色贝雷帽可不是一件容易的事，该部队候选士兵考核的失败率平均高达70%至80%，挑选机制极其严格。



俄罗斯的阿尔法特种部队



俄罗斯的阿尔法特种部队（Alpha Group）是全世界最有名的特种部队之一。

这支精英反恐部队由苏联克格勃成立于1974年，如今依旧隶属于俄罗斯国家联邦安全局。



法国宪兵特勤队



这支部队有200名训练有素的士兵，专门执行解救人质任务。据称自1973年成立以来，该部队已成功解救600多名人质。为了防止GIGN队员遭打击报复，法国法律禁止公开该部队成员的照片。



GIGN最杰出的战绩之一是在1979年麦加大清真寺事件中。当时武装分子占领了清真寺，而非穆斯林禁止进入圣城麦加，于是三名GIGN队员暂时皈依伊斯兰教，最终协助沙特部队成功夺回清真寺。



以色列"野小子"特种部队



以色列"野小子"特种部队（Sayeret Matkal）也是世界顶级的精英部队之一。这支部队的主要任务是收集情报，经常深入敌军腹地作战。

在新兵挑选阶段，每名候选者都要经过极其严苛的训练和测试，全程都有医生和心理学家监测，只有最强者才能留下。



2003年，耶路撒冷，一名以色列出租车司机遭4名巴勒斯坦人绑架。"野小子"特种部队立即出动，最终在巴勒斯坦拉马拉郊外一个废弃工厂的一个10米深坑里成功解救人质。



英国特种空勤团



也被称为SAS部队，是特别舟艇中队（SBS）的陆军版。其部队的徽章上印着："勇者胜"（Who dares wins）。

在被问到SAS在伊拉克战争后发挥的作用时，美国四星上将斯坦利·麦克里斯特尔（Gen. Stanley McChrystal）说："他们至关重要。没有他们根本不行。"

英国特别舟艇中队



这支部队相当于英国版的海豹突击队。

这支部队成员的选拔过程包括残酷的耐力测试、在伯利兹热带雨林中的丛林训练以及包括严刑审问在内的战斗生存训练。候选人只能有两次考试机会。



美国海军海豹突击队



国海军海豹突击队甚至比海军陆战队风头更胜一筹。

要想加入这支部队，首先你必须能在2分钟内至少做42个俯卧撑、2分钟内完成50个仰卧起坐，同时在11分钟内跑1.5英里（约2公里）。然后才能开始真正的训练。