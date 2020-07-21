哈央行下调基准利率至9%

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦央行20日宣布，将基准利率由9.5%下调至9%，上下浮动区间收窄至+/-1.5个百分点。央行释放流动性的拆出利率相应调整为10.5%；回收流动性的拆入利率调整为7.5%。

央行表示，下调基准利率的前提是通胀风险降低，以及2020年上半年企业活力下降程度大大低于此前预期。政府为防控疫情所采取的强化隔离措施产生额外通缩效应，6月份通胀率预期切尾均值（trimmed mean）和中位值（median value）分别为6.1%和4.4%，较年初预期值（5.2%和4.3%）均有所加快。

银行业资产美元化率风险大大降低，为央行下调基准利率提供了政策空间。

由于采取一系列坚戈资产保值措施，截至2020年6月底，居民存款美元化率从43.1%降至40%。

收窄基准利率上下浮动区间的主要原因是金融市场形势趋稳，以及经济逐渐适应新的条件。这一决定有助于使得市场利率更加接近基准利率，从而降低货币市场利率波动，为市场参与者提供更加稳定的利率预期。

下调基准利率水平将导致信贷资产估值降低，一定程度上能够缓解不断上升的信贷风险，减轻强化隔离措施对经济可能产生的负面影响，支持国家经济尽快实现恢复性增长。

央行指出，作出调整基准利率的决定将主要考虑以下因素，包括：通胀率偏离预期风险；全球经济复苏存在不确定性以及经济下滑可能引起消费需求萎缩，额外增加通缩压力。

央行将持续监控可能影响通胀的国内外因素。

下一次调整基准利率的窗口时间为2020年9月7日。

【编辑：木合塔尔·木拉提】