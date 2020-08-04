哈萨克斯坦9月份开始开展国产新冠疫苗人体临床试验

哈通社/努尔苏丹/8月4日--据哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所消息，参与该研究所COVID-19疫苗研发工作的5名研究人员在自己身上测试了疫苗。

消息称，2020年7月26日，5名COVID-19疫苗研发人员在自己身上进行了疫苗测试，以确保疫苗的安全性。几天后，接种者感觉良好，没有发烧或过敏。临床前试验将于2020年8月20日完成，试验结果将提交至哈萨克斯坦卫生部。

根据所提供的信息，从卫生部获得许可后，预计将从2020年9月开始在阿拉木图市医院对44名没有COVID-19抗体的志愿者进行临床试验（I期）。

计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行II期临床试验。II期临床试验应于2020年12月完成。

参考了中国、美国、俄罗斯的经验以及向人群提供疫苗的必要性，计划将临床试验的阶段数从IV减少到II。这并不违背世界卫生组织的要求。

«如果世卫组织确认了候选疫苗的临床试验结果，哈萨克斯坦将准备在在生物安全研究所正在建设的生产免疫生物制剂的工厂中生产COVID-19疫苗。 该工厂的产能高达每年6000万剂，工厂计划于2020年12月竣工。»生物安全研究所在消息中总结道。

根据早前报道，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗已于8月1日在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗已成功通过测试，迄今为止，测试结果表明，在世界卫生组织规定的参数中：毒性、致热性、致敏性、免疫原性，哈萨克斯坦研发的疫苗均符合世界卫生组织和哈萨克斯坦国家药典的要求。

【编译：阿拉依】



