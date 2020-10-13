经济部长：9月经济趋势发生积极变化

哈通社/努尔苏丹/10月13日--国家经济部长鲁斯兰·达列诺夫在13日召开的政府例行工作会议上表示，9月份，经济趋势发生了积极变化。

部长表示，根据2020年前9个月的报告，服务领域逐渐复工复业，实体部门也保持着稳定的增长趋势。9月份，经济趋势发生了积极变化 。根据初步报告，GDP增长率从前8个月的-3％增长至-2.8％。年度通货膨胀率保持在7.0％，实体部门的增长加快至2.2％。

据其介绍，建筑，信息和通信，农业，制造业等多数实体部门呈积极发展趋势。经济发展的下滑趋势呈现在以下行业：运输、贸易、行政服务、房地产、住宿和餐饮等。

“这是全年前9个月的整体数据。如单看9月份的数据，大多数服务行业逐渐恢复正常工作模式。今年前8个月的出口额达319亿美元，国际收支顺差为81亿美元。成品和加工产品出口量逐渐增加，今年1月至8月，汽车出口量增长5.7倍，硅铁出口增长5.4倍，葵花籽油出口增长86％，铁丝出口增长33％，钛锭出口增长9.5％。 ” 他说。

他表示，前9个月，制造业保持了稳定增长态势。其中，汽车工业增长51.6％，医药工业增长39.8％，金属成品增长18.9％，纸品业增长15.1％，轻工业增长14.1％。

【编译：阿依波塔】