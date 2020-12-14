央行宣布维持基准利率9%不变

哈通社/阿拉木图/12月14日 —— 哈萨克斯坦中央银行14日宣布，基准利率维持9%不变，浮动区间为+/-1.0%。此外，央行释放流动性的拆出利率为10.0%，而回收流动性的拆入利率为8%。

央行称，该决定根据石油市场的基本不稳定、国内和全球疫情，以及全面接种疫苗情况下和通货膨胀的增长与疲软预期做出的。此外，稳定通胀预期是实现2021-2022年通货膨胀目标的基础。因此，当前基准利率水平将在2021年底之前实现4-6%的通胀目标创造机会。

数据显示，2020年6-10月，我国年通胀率稳定在7.0-7.1%水平，而11月份增长至7.3%。目前，国内通胀进程动态超出4-6%目标水平。

根据2020年结果，央行下调2020年通胀率。根据预测，今年12月份的通胀率在7.3-7.5%之间形成。央行表示，中期通胀预测并未发生重大变化。到2021年底，我国通胀率将逐步放缓至4-6%目标上限。

央行称，根据2020年11月结果，哈萨克斯坦经济同比下降2.8%。此外，经济活动的下降幅度超过了预期。

央行指出，货币市场的稳定局势将使基本利率走廊的范围缩小到疫情前的水平。

央行表示，央行将继续监管影响通货膨胀动态的内部和外部因素，将根据实际的通货膨胀率与其预测方向相对应，以及通货膨胀风险的平衡，从而对基准利率做出进一步的决定。

【编译：小穆】