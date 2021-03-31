外交部长出席第9届“亚洲之心-伊斯坦布尔进程”部长级会议

哈通社/杜尚别/3月31日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德以“加强和平与发展共识”的口号参加了第九届“亚洲之心-伊斯坦布尔进程”部长级会议。伊斯坦布尔进程是政治对话和区域合作的平台，以在阿富汗及整个区域建立和平与繁荣。

阿塞拜疆、阿富汗、印度、伊朗、土耳其、巴基斯坦、乌兹别克斯坦外交部长，以及联合国、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议代表出席了此次会议。与会者就阿富汗的区域安全与合作交换了意见。

哈外交部长在讲话中说，哈萨克斯坦将继续为稳定阿富汗局势的国际努力作出贡献，每年提供财政、技术和人道主义援助。他还强调以妥协为基础促进阿富汗和平对话的重要性，同时表示支持在莫斯科举行的“扩大的三驾马车”的最新倡议，以及即将在联合国主持下在土耳其举行的阿富汗问题国际会议。

根据会议结果，通过了《杜尚别宣言》，该宣言强调进一步发展区域合作的必要性，以此作为应对共同挑战和加强阿富汗安全与稳定的有效途径。

在伊斯坦布尔进程期间，哈外交部长分别与阿塞拜疆、印度、乌兹别克斯坦、巴基斯坦和塔吉克斯坦外交部长举行了双边会谈。在会议期间，双方讨论了哈萨克斯坦与这些国家之间的热门问题和合作前景。

【编译：阿拉依】



