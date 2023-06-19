哈波政府间经济合作委员会第9次会议举行

哈通社/阿斯塔纳/6月19日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦和波兰政府间经济合作委员会第9次会议日前在波兰首都华沙举行。

会议由哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科和波兰发展与技术部第一副部长格热戈日·皮乔维亚克共同主持。

会议议程主要包括扩大双方的相互贸易，并促进在中小型企业、运输物流、农工业、食品、建筑、机械、制药、金融、教育旅游等领域实施联合投资项目。

双方高兴地注意到，两国贸易呈现出快速增长趋势。根据数据显示，2022年哈波贸易额同比增长80%，达到近14亿美元。仅在2023年的前四个月，双边贸易额就超过了4.3亿美元。

皮乔维亚克指出，哈萨克斯坦是波兰在中亚地区最重要的合作伙伴。他强调波兰愿意进一步加强与哈萨克斯坦的经贸合作。

瓦西连科向对方介绍了我国对海外直接投资者的支持措施。据了解，截至2022年底，哈萨克斯坦吸引了280亿美元的直接海外投资，创下了近10年来的新高。其中，2022年从波兰吸引了7500万美元投资。目前，已有超过100家波兰企业在哈萨克斯坦开展业务。

会议特别关注了西方制裁对哈萨克斯坦经济的间接影响问题双方强调了尽早启动哈萨克斯坦与欧盟之间关于为哈萨克斯坦公民前往欧洲提供签证便利的谈判的重要性。

双方确认了加强双边合作的共同意愿，更新了优先商业项目清单，并就加强特定经济领域的双边合作达成了一致意见。

会议结束时，双方签署了《哈萨克斯坦-波兰政府间经济合作委员会会议议定书》等文件。

【编译：阿遥】